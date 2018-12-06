Muğla'da otomobil kanala düştü: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Ortaca'dan, Sarıgerme Mahallesi'ndeki evine giden İspanyol vatandaşı Susan Gharineh'in kullandığı 48 MA 0664 plakalı otomobil, Akkonak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki 6 metrelik Sarısu Kanalı'na düştü.

Yaralanan Gharineh, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün araçtan çıkarıldığı sırada bir arkadaşını sorması üzerine, ekipler ve vatandaşlar su kanalında ve sazlıklar arasında ikinci bir yaralı aradı.

Aranan kişinin Sarıgerme'de olduğu öğrenilince çalışmalara son verildi.

Otomobil ise bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kanalda su seviyesinin düşük olmasının olası can kaybını önlediği belirtildi.