Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2 yaralı22 Ocak 2019 Salı 23:12
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı 741. Sokak'ta bulunan su kanalına devrildi.
Kazayı görenlerin yardımıyla sürücü ile Münevver Başkaya araçtan çıkarıldı.
Hafif yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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