Muğla'da otomobil kanala devrildi: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şekip Başkaya yönetimindeki 48 GY 662 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı 741. Sokak'ta bulunan su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin yardımıyla sürücü ile Münevver Başkaya araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan 2 kişiye, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Kanala devrilen otomobil, itfaiye ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.