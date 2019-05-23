Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Halil K. yönetimindeki 38 TU 587 plakalı tır, Yatağan-Milas kara yolunun Eskihisar mevkisinde karşı şeride geçerek Gültekin Lök'ün kullandığı 48 Y 0666 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma devrildi, tır yol kenarındaki ağaçlara çarparak asılı kaldı. Gültekin Lök, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Salih Çamlı ve Muhittin Lök yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza yerine gelen Lök'ün yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım çalışmaların ardından normale döndü.

Tır sürücüsü Halil K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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