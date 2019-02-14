Muğla'da otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı: 13 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 11'i öğrenci, 13 kişi yaralandı. Mehmet Demir'in kullandığı 48 S 0859 plakalı servis minibüsü, Yalıkavak Mahallesi Bodrum Caddesi'nde karşı yönden gelen Ali M. idaresindeki 48 VD 178 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Demir ve Ali M. ile servisteki 11 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, otomobil sürücüsünün 1,65 promil alkollü olduğu belirlendi.

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