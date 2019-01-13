Muğla'da otomobil dereye düştü: 1 ölü

Muğla'da otomobil dereye düştü: 1 ölü13 Ocak 2019 Pazar 21:27
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye düşen otomobilin sürücüsü öldü.
Mevlüt Tunç (39) yönetimindeki 48 PV 143 plakalı otomobil, Göcek Mahallesi İnlice Mevkisi'ndeki dağlık alanda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü.
Kazada, araçtan fırlayarak otomobilin altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Tunç'un, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
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