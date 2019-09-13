Muğla'da orman yangınları
Yıldırım düşmesi sonucu 8 noktada çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı- Yangınlarda yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü13 Eylül 2019 Cuma 18:53
MUĞLA (AA) - Muğla'da yıldırım düşmesi sonucu 8 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.
Ortaca, Dalaman, Fethiye, Yatağan, Ula, Köyceğiz, Menteşe ve Kavaklıdere ilçeleri sınırındaki ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı.
Dumanları görenlerin ihbarıyla alanlara, 4 helikopter, 20 arazöz, 5 su tankeri, 100'e yakın orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangınlarda, yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
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