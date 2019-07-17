Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler müdahalede bulunuyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 7 arazöz, 2 dozerve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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