Muğla'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler müdahalede bulunuyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.
Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 7 arazöz, 2 dozerve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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