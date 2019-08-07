Muğla'da orman yangını Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Nazilli ve İzmir'den 2 helikopter ile arazöz ve iş makinesi sevk edildiği bildirildi.

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