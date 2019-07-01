Muğla'da orman yangını
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:20
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 4 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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