Muğla'da orman yangını
Datça'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor29 Haziran 2019 Cumartesi 17:55
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı.
İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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