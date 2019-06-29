Muğla'da orman yangını Datça'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Palamutbükü Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan 5 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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