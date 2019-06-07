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Muğla’da orman yangını

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:49
Muğla’da orman yangını

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan orman yangınında 2 hektarlık kızılçam ormanı yandı.


Milas Sarıçay şefliğine bağlı Kayabaşı mevkisinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bölgenin sarp olması nedeniyle havadan helikopter ile müdahale sonucu 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangına 9 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ve 160 personel katıldı.


Arazinin sarp olması nedeniyle yer ekiplerinin müdahalesi zorlukla yapılırken, havadan 9 helikopter 3 saat boyunca Milas Akgedik Barajından taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Dik ve sarp bir alanda başlayan orman yangını 3 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı.


Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınında 2 hektar kızılçam koru ormanının yandığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladılar.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 16:49
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