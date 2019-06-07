Muğla'da orman yangını Milas ilçesinde çıkan yangına 6 helikopter, 16 arazöz ve 50 orman işçisiyle müdahale ediliyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçeye bağlı Nergis Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 6 helikopterle havadan, 16 arazöz ve 50 kadar orman işçisiyle de karadan müdahale ediliyor. Arazi yapısı nedeniyle ekipler yangına güçlükle müdahale ediyor.

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