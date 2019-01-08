0553 313 94 23

Muğla'da okul servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Menteşe ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı

08 Ocak 2019 Salı 10:41
Muğla'da okul servisi kaza yaptı: 12 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Yerkesik Mahallesi'nde Mehmet Savan'ın kullandığı 48 S 0232 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 11 öğrenciyle sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralılarMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yücelen Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 10:41
  1. Menteşe
  2. Muğla
  3. öğrenci servisi kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruh sağlığı yasası nedir?
    1. Ruh sağlığı yasası nedir?
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz..
    3. Soluk borusuna kuru yemiş kaçan kişi..
    4. Yetkisiz servislerin ballı kazancı
    5. Rusya'dan Münbiç hamlesi! Başladı
    6. Otomobil dereye düştü: 5 ölü
    7. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne..
    8. İzmir merkezli 4 ilde operasyon
    9. "Her maçtan önce kurban keseceğim"
    10. İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul..
    11. ''Pompeo, Arap NATO'sunu kuramayacak''
    12. Rekabet Kurulu, Google’a soruşturma açtı
    13. Bir öğrenci, hocasını ayağından vurdu
    14. Ömrünü tamamlamış bir milyon ton..
    15. Anadolu Isuzu’da üst düzey atama
    16. Suriye'de DAEŞ saldırısı! 32 kişi öldü
    17. Cumhurbaşkanına suikast timinin "tek..
    18. Palu Ailesi ve Kıyamet Kuşağının Gizli..
    19. Ankara'da oto tamir dükkanında yangın
    20. Sokakta çalıştırılan 11 bin 760 çocuğa..
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...