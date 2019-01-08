Muğla'da okul servisi kaza yaptı: 12 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 11'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Yerkesik Mahallesi'nde Mehmet Savan'ın kullandığı 48 S 0232 plakalı lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 11 öğrenciyle sürücü yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde müdahalesi yapılan yaralılarMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Yücelen Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yoldaki buzlanmadan kaynaklanmış olabileceği belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.