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Muğla'da nişanlı çiftin selde ölmesi

Nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sele kapılması sonucu hayatını kaybeden Çağlar Bencik'in cenazesi Milas ilçesinde toprağa verildi

27 Ocak 2019 Pazar 14:22
Muğla'da nişanlı çiftin selde ölmesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, nişanlısıyla içinde bulundukları aracın sele kapılması sonucu yaşamını yitiren Çağlar Bencik'in cenazesi defnedildi.

Bencik'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alındıktan sonra Milas ilçesi İçme Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada tabutun üzerine Bencik'in 2 ay önce yapılan nişan töreninde giydiği beyaz gömleği ve ceketi ile Türk bayrağı konuldu, dua edildi.

Törene, Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak, AK Parti Milas Başkanı Fahri Acar, CHP Milas Başkanı İlgin Göktepe, MHP Milas Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bencik'in cenazesi, namazın ardından İçme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Şenol Bencik'in, 2007'de diğer oğlu Hüseyin Bencik'i trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Mumcular Mahallesi'nde önceki gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bencik ve nişanlısı öğretmen Billur Atik'in bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde derenin taşkın sularına kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bencik'in cenazesi, 7 saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir tarlada bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 14:22
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  6. Şenol Bencik

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