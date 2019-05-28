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Muğla’da Mayıs ayında karla mücadele

Muğla sahillerinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu.

28 Mayıs 2019 Salı 17:21
Muğla’da Mayıs ayında karla mücadele

Muğla sahillerinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 metreyi buldu.


Mayıs ayında Muğla sahillerinde yaz görüntüleri yaşanırken, Seydikemer’in 3 bin 124 metre rakımlı Akdağ’ın Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşan bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, Yörüklerin yolunu açmak için çaba harcıyor.


Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdığını söyledi. Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı olan yolların bulunduğunu belirten Otgöz, “Akdağ’daki Camalan Yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile Yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylasına bağlayan yolda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 17:21
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