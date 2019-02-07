Muğla'da masaj salonu yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir masaj salonunda çıkan yangın hasara neden oldu. Foça Mahallesi'ndeki bir masaj salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan çıkan dumanı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın binada hasar oluşturdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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