0553 313 94 23

Muğla'da maden sahasındaki heyelan

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan iki işçinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor

19 Şubat 2019 Salı 09:36
Muğla'da maden sahasındaki heyelan

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan iki işçinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkartma çalışması devam ediyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, cenazelerine ulaşılan iki işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çeşitli ikramlar yapılıyor.

Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:36
  1. afad
  2. heyelan
  3. maden sahası
  4. Milas
  5. Muğla
  6. UMKE

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksisinde unutulan çantayı sahiplerine teslim etti
    1. Taksisinde unutulan çantayı..
    2. Aday listelerinde son saatlere girildi
    3. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    4. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    5. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    6. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    7. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    8. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    9. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    10. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    11. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    12. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    13. Korsan fotoğrafçılık sorunu çözüm..
    14. Aksaray patates ekimi yasaklanmadı
    15. Yanan evden çıkamadı
    16. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    17. FETÖ'nün Jandarma Genel..
    18. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet..
    19. Fiyatı sürekli yükseltiliyordu!..
    20. Sınavda kopya çektiği iddiası ile..
    21. Prens, İngiliz yalakalığında
    22. Kış mevsiminde cilt problemlerine..
    23. Hamilelik sonrası sarkan derilere..
    24. FETÖ’nün kadın sorumlusu Yasemin Ö...
    25. Konut satışları 24 bin 82 adet azaldı
    26. FETÖ'nün kritik ismi enselendi!
    27. Mevlüt Uysal Büyükçekmece’de CHP’nin..
    28. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    29. (Özel) Yağmur bebek tıp literatürüne..
    30. FETÖ zanlıları adliyeye sevk edildi
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı