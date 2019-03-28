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Muğla’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi’nde bir işletmenin deposunda başlayan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 19:12
Muğla’da korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi’nde bir işletmenin deposunda başlayan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülebildi.


Bitez Şah Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında yürütülen tadilat çalışması sırasında yangın başladı. Bir anda büyüyen yangın, tüm depoyu sardı. Yangın depo yanındaki ağaçların bir kısmını da etkiledi.


İhbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürmek ve çevredeki ikamet ve işletmelere sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Çalışmalar sırasında 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. Yangında patlama yaşanmasına ihtimaline karşı vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.


Bazı vatandaşlar olan biteni endişeli gözlerle izlerken, yangından çıkan dumanlar ise ilçenin birçok yerinden görüldü. Yoğun duman nedeniyle müdahalede zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.


Söndürme çalışmalarına katılan Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Üyesi Ahmet Tek, “Şezlongların ve bazı malzemelerin olduğu depoda yangın başladı. Söndürmek için yoğun çaba harcadık. Şu anda yangının neden çıktığı ile ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Detaylı araştırmadan sonra kesin sebebi belirlenir” dedi.


Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 19:12
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