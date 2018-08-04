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Muğla'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:38
Muğla'da korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı!

Adil Özdemir idaresindeki otomobil, Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü Mahallesinde, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki otomobille kafa, kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, Jandarma, polis ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Rasih Özdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Serkan Aslan, Adil Özdemir, Doğukan Çeto ve Bilal Aslan sağlık ekiplerince ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan 12 yaşındaki Özdemir'in cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkartıldı. Özdemir'in ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili soruşturmayı Seydikemer Jandarma Karakol Komutanlığı ile Fethiye Bölge Trafik ekipleri sürdürüyor.

Kazanın olduğu yerde açıklama yapana Çaltıözü Mahalle Muhtarı Muhsin Alaşan yol çalışmasında eksikliklerin olduğunu belirtti. Yol çalışmasından dolayı her gün kaza olduğunu dile getiren Alaşan, "Yol çalışmaları nedeniyle yetkililer önlem almalı ve başka kazalar olmasın" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:38
  1. Muğla
  2. Seydikemer
  3. trafik kazası
  4. korkunç kaza
  5. ölü ve yaralılar

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