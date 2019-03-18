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Muğla’da konut satışları yüzde 26,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:22
Muğla’da konut satışları yüzde 26,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da


konut satışları yüzde 26,2 azaldı.


Muğla’da konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 oranında azalarak 989 oldu. Bu satışların 353’ü ilk satış, 636’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 14 Bin 462 konut satışı ve yüzde 18,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 Bin 690 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 4 Bin 403 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 12 konut ile Ardahan ve 22 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,3’lük payla 27’nci sırada yer aldı.


İpotekli satışlar yüzde 72,7 azaldı


Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,7 oranında azalış göstererek 113 oldu. 113 ipotekli satışın 39’u ilk satış, 74’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 8 Bin 890 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 11,3 olurken, bu oran Muğla ili için yüzde 11,4 olarak gerçekleşti.


Diğer satışlar yüzde 5,5 azaldı


Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 oranında azalış göstererek 876 oldu. Bu satışların 314’ü ilk satış, 562’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 69 Bin 560 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.


Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 55,3 arttı


Muğla’da Şubat ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 oranında artarak 59 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat ayında ilk sırayı 1440 konut ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 672 konut satışı ile Antalya, 196 konut satışı ile Ankara, 192 konut satışı ile Bursa izledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:22
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