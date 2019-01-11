Muğla'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiası
Gözaltına alınan zanlı tutuklandı11 Ocak 2019 Cuma 14:12
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
S.A'nın, Dere Sokak'ta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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