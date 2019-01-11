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Muğla'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

Gözaltına alınan zanlı tutuklandı

11 Ocak 2019 Cuma 14:12
Muğla'da kız çocuğuna cinsel taciz iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

S.A'nın, Dere Sokak'ta adres sorma bahanesiyle yanına yaklaştığı 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:12
  1. Bodrum
  2. cinsel taciz
  3. Muğla
  4. polis
  5. saldırı
  6. taciz

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