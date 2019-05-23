0553 313 94 23

Muğla’da kazalar: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:56
Muğla’da kazalar: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. Menteşe’deki kazada Yemişendere eski muhtarı 49 yaşındaki Hakan Kara traktörü ile uçuruma yuvarlanması sonucu ölürken, Yatağan’da ise tırın otomobili biçmesi sonucu bir kişi öldü.


Menteşe Yılanlı Yaylası Elkin Yaylasında 48 NP 518 plakalı traktörü ile orman emvali taşıyan 49 yaşındaki Hakan Kara, traktörünü kaydırması sonucu dereye yuvarlandı. Kazada eski Yemişendere Mahallesi muhtarı Hakan Kara olay yerinde yaşamını yitirdi.


Yatağan ilçesi Eskihisar Mahallesi mevkisinde ise Halil K. yönetimindeki 38 TU 587 tır Milas istikametinden Yatağan’a seyir halindeyken, zeminin ıslak olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun karşı şeridine geçen tır, bu sırada karşı yönden Milas istikametine seyir halinde olan Gültekin Lök yönetimindeki 48 Y 0666 plakalı otomobile çarptı. Çarpma esnasında otomobil 25 metrelik uçuruma yuvarlanarak tarlaya uçtu.


Kazalar ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yalpan ihbarlar sonrası kaza yerlerine 112 Acil Yardım ambulansları, jandarma, polis trafik ekipleri ve Yatağan ile Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Gültekin Lök olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Gültekin Lök’ün yakınları sinir krizleri geçirdi.


Kazada araçta sıkışan Salih Çamlı ve Muhittin Lök yaralı olarak 112 ekipleri tarafından önce Yatağan Devlet Hastanesine, ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 19:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    1. Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    3. İmamoğlu'nu kendisi değil, Yunan..
    4. Yunanistan Savunma Bakanından..
    5. Turizm teşviki kanun teklifi kabul..
    6. Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte..
    7. New York'ta ABD-Türkiye ilişkileri..
    8. Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik..
    9. Arazı kavgasında yeğenini öldürdü
    10. Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçına..
    11. Bölgeyi karıştıran iddia: ABD askeri..
    12. Ergene Velimeşespor kupasını aldı
    13. 196 yıllık gelenek İstanbul Büyükşehir..
    14. Muğla’da kazalar: 2 ölü, 2 yaralı
    15. Muğla'da otomobil ile tır çarpıştı: 1..
    16. Cezayir'den "Libya'daki çatışmalardan..
    17. Tıra çarpan lüks araç hurdaya döndü: 1..
    18. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı
    19. Suudi Arabistan'ın Patriot savunma..
    20. İtalyan işçiler, silah taşıyan Suudi..
    21. Ticaret Bakanı Pekcan DTÖ Gayriresmi..
    22. Husiler, Suudi Arabistan ve BAE’ye 300..
    23. Irak’ta Musul’un yeni valisi resmen..
    24. Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
    25. İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3..
    26. Hakkari’den İstanbul’a uyuşturucu..
    27. Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobil..
    28. Ağaçtan erik toplamak isterken 4 metre..
    29. Yeni kaptan Ayew
    30. Traktörün altında kalan genç öldü
    Cumhuriyet’ten Ramazan ayında ‘gâvurluk!’
    Cumhuriyet’ten Ramazan ayında ‘gâvurluk!’
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış: Hükümetin tavrını doğru buluyorum
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    İşte İmamoğlu’nun 18 gün içindeki gerçek icraatı! Bundan başka bir şey yapmadı
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Beylikdüzü’nde burnuna kadar yolsuzluğa batan İmamoğlu, İBB’nin yolsuzluk yaptığını iddia etti
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar
    Ahlakı değil artık abdesti de bozuyorlar

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    Türkiye Tabipler Birliği’ne tokat gibi cevap! "Müslüman olmayana orucun faydası yok"
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler
    İdlib ajan kaynıyor! Halkı Erdoğan'a karşı kışkırtmakla görevliler