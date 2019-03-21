Muğla’da kaza: 1 ölü Menteşe ilçesinin Akkaya mahallesi ile Yerkesik mahallesi arasında meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü başını yere çarpması sonucu yaşımı yitirdi.

Menteşe ilçesinin Akkaya mahallesi ile Yerkesik mahallesi arasında meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü başını yere çarpması sonucu yaşımı yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akkaya Mahallesinde oturan 71 yaşındaki Hasan Hüseyin Öztürk, motorunu tamir ettirmek için Yerkesik Mahallesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Düşme esnasında başını sert kaya parçalarına çarptığı öğrenilen Öztürk olay yerinde yaşamını yitirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri ve Menteşe Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaşamını yitiren Hasan Hüseyin Öztürk Yerkesik Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.