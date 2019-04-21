Muğla'da kaybolan iki kişi bulundu Kabak Koyu'nda yürüyüş yaparken kaybolan iki kişiye dört saatlik aramanın ardından ulaşıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda yürüyüş yaparken kaybolan iki kişi, AFAD ekibince bulundu. Tatil için ilçeye gelen Mehmet Caner Önder ile Duygu Yılmaz, Faralya Mahallesi'ndeki koyda yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüyen ikili yolu kaybedince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Yaklaşık dört saatlik aramanın ardından bulunan Önder ve Yılmaz'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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