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Muğla'da karla mücadele çalışması

Kentte 2 gün etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yollar belediye ve karayolları ekiplerince ulaşıma açıldı- Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün:- "Karla mücadele çalışmalarına 56 personel 33 araçla müdahale etti. Karla mücadelede 300 ton tuz, 3 ton solüsyon kullanıldı"

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:57
Muğla'da karla mücadele çalışması

MUĞLA (AA) - Muğla'da 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu Yatağan, Kavaklıdere, Fethiye, Dalaman, Ula ve Seydikemer ilçelerinde ulaşımın aksamaması için yoğun çaba harcadı.

Bölge trafik ekipleri de ana güzergahlarda sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Menteşe ilçesinde 2 gün süren kar küreme çalışmalarında başta ana arterler olmak üzere trafiğin yoğun olduğu bölgelerin ulaşıma kapanmaması için çalışma yürütüldü.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'yı etkisi altına alan ve 2 gün süren kar yağışına belediye ekiplerinin anında müdahaleye başladığını söyledi.

Ekiplerin 24 saat esaslı çalışma yürüttüğünü belirten Gürün, "Karla mücadele çalışmalarına 56 personel 33 araçla müdahale etti. Karla mücadelede 300 ton tuz, 3 ton solüsyon kullanıldı. Ayrıca karda mahsur kalan bir aile itfaiye ekiplerimiz tarafından evlerine ulaştırıldı. Tüm çalışmalar da Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden takip edildi." dedi.

Vatandaşların mağdur olmaması, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için ekiplerin kapanan yollara anında müdahale ettiğini anlatan Gürün, "Muğla'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilçemizde yollar ulaşıma kapandı. İlimiz genelinde kar yağışını beklediğimiz için hazır bekletilen ekiplerimiz kısa sürede kardan etkilenen yollara müdahale ederek ulaşıma açtı." diye konuştu.

Gürün, Muğla'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra iklimi ile de dört mevsimi aynı anda yaşatabilen ender illerden olduğunu vurgulayarak, farklı ilçelerde vatandaşların güneşin keyfin çıkarırken özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise kar keyfi yaşandığını kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 18:57
  1. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün
  2. karla mücadele
  3. Muğla

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