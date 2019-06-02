Muğla'da kadın cinayeti Milas ilçesinde bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurulan kadın yaşamını yitirdi

MUĞLA (AA) - Muğla'da bıçaklanan ve av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, Şerafettin G, Milas ilçesinde Ali G. ile evlenen eski eşi Senem G.'nin yaşadığı Akkovanlık Mahallesi'ndeki eve gitti. Burada, Şerafettin G. çifti bulamayınca evde gördüğü Ali G'nin annesi Şengül G'ye bıçakla saldırdı. Ardından da yaralı halde komşusunun evine giderek yardım isteyen Şengül G'ye av tüfeğiyle ateş açtı. Şerafettin G, kadının park halindeki otomobili ile evini ateşe verdikten sonra sonra olay yerinden kaçtı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül G. kurtarılamadı. Şengül G'nin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerince olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

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