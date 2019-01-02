0553 313 94 23

Muğla'da kaçak elektronik sigara imalathanesine operasyon

Yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirilen operasyonda bir kişi gözaltına alındı

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:29
Muğla'da kaçak elektronik sigara imalathanesine operasyon

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda, yüklü miktarda elektronik sigara kimyasalı ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ihbar üzerine kaçak elektronik sigara imalatı yapıldığı öne sürülen Taşkaya Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likiti, 8 litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 litre tatlandırıcı ve 715 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı ele geçirildi.

Operasyonda Y.E. gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:29
  1. elektronik sigara
  2. Fethiye
  3. kaçak
  4. Muğla
  5. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler! Yürekleri dağlayan fotoğraf
    1. Yalnızca 1 gün hayatta kalabildiler!..
    2. Bursa Emniyet Müdürü'nden sarı yelek..
    3. İYİ Partili Başkanın HDP çıkışına..
    4. Erdoğan müjdeleri sıralamıştı! Yeni..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. Süper Lig'de flaş ayrılık! Resmen..
    7. TCMB döviz kurları
    8. GÜNCELLEME 1- Danimarka'da tren kazası
    9. FETÖ'nün Bursa'daki hücre evlerine..
    10. Kaçak avcılara 13 bin TL ceza!..
    11. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları..
    12. KTÜ'de rüzgar enerjisiyle elektrik..
    13. Poşete para vermemek için bakın ne yaptı
    14. Kocaeli'de otomobilden ateş açtılar: 1..
    15. "5. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa..
    16. SP liderinden Binali Yıldırım'a ilginç..
    17. Muğla'da kaçak elektronik sigara..
    18. Kaleseramik, 2019'un ilk ihracatını..
    19. Antalya'da yüksek kesimlerde kar yağışı
    20. Denizli AGD Mekke'nin fethinin 1388...
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi
    İzmir AK Parti ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."
    Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün... Resmen başladılar! "Ortak deniz savaşının..."