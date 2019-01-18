Muğla'da İranlı düzensiz göçmenler lüks minibüste yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kiralık lüks minibüste 11 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Torba uygulama noktasında kiralık lüks minibüsü durdurdu. Minibüste, 11 İran uyruklu ile bu kişileri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen İran uyruklu sürücü G.H'yi yakaladı. Araçta, 12 can yeleği, 5 litrelik su şişelerinde 40 litre benzin, iki otomatik pompa, iki bot küreği ve kaçabilmelerine yarayacak malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.H, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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