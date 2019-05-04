Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Sedat Akboyun (66) idaresindeki 48 HY 076 plakalı otomobil ile Harun Kaptan yönetimindeki 48 ABT 275 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Akboyun, Muradiye Akboyun yaralandı. Otomobilde sıkışan Sedat Akboyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman ve Fethiye Devlet hastanelerine kaldırıldı. Dalaman Devlet Hastanesine götürülen Sedat Akboyun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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