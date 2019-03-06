0553 313 94 23

Muğla’da ihracat teşvikleri anlatıldı

Ticaret Bakanlığı heyeti, Muğla’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 02:31
Muğla’da ihracat teşvikleri anlatıldı

Ticaret Bakanlığı heyeti, Muğla’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Sonrasında bir toplantı düzenleyen heyet, vatandaşların sorularını yanıtladı.


Ticaret Bakanlığı müteşekkil heyetler tarafından 4-5 Mart tarihlerinde Muğla ilinde faaliyet gösteren firmalara bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Muğla, Bodrum, Milas ve Menteşe ilçesinde belirlenen firmaların tesisleri ve yönetim merkezleri ziyaret edilerek, firma temsilcilerine Ticaret Bakanlığı görev ve hizmetleri ile teşvik desteklerine yönelik bilgilendirme yapıldı.


Firmaların sorunlarının ve taleplerinin yerinde dinlenmesi amaçlanan ziyaretin ikinci gününde ise Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde daha geniş katılıma yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Hıfzı Oğuz Korkmaz tarafından ihracata yönelik devlet destekleri konusunda sunum gerçekleştirildi. Toplantıya, MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan başta olmak üzere, firma ve sektör temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan MUTSO Başkanı Ercan, toplantının önemine dikkat çekerek, ihracat teşvikleri ve ithalat çalışmaları kapsamında, merak edilen konulara yanıt bulunabileceğine vurgu yaptı. Toplantı Daire Başkanları Bahadır Necat ve Yusuf Yıldız tarafından soru cevap oturumu şeklinde devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 02:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş sözleri: Ben iki takımı bir arada çalıştırmam, yokum dedi...
    1. Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş sözleri:..
    2. Fatih Terim'den kadroya neşter!..
    3. Beşiktaş'tan kaleci hamlesi! Premier..
    4. Ajax, Real Madrid'i darmadağın etti!
    5. Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı
    6. Muğla’da ihracat teşvikleri anlatıldı
    7. Muğlalı yazar Hakan Güngör ve Bülent..
    8. Menteşe TOKİ konutlarının teslim..
    9. Önce takip ettiler, sonra yakaladılar
    10. Kırklareli’de kız öğrenci yurdunda..
    11. Çarpıcı makale: İslâm dünyasında..
    12. Hillary Clinton, 2020’de aday olmayacak
    13. BM'de skandal panel! FETÖ'cü..
    14. Sisi'den ABD yalakalığı: 156 kiliseyi..
    15. Kırklareli'nde öğrenci yurdunda çıkan..
    16. "Kırmızı eti 2-3 sene içerisinde ihraç..
    17. Başkent’te sigara izmariti kamyoneti..
    18. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    19. Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki..
    20. Park halindeki tur otobüsü alev alev..
    21. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil..
    22. Kırklareli’de 61 kaçak göçmen yakalandı
    23. TBMM Başkanı Mustafa Şentop..
    24. Washington Post yazdı: Yeni bir Arap..
    25. "Biz bugün, dünden daha güçlüyüz"
    26. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
    27. 15 güvenlik kamerası 2 kişiyi gösterdi
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan Kahtaspor’a 100..
    29. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    30. Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 5..
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    Parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında çarpıcı yazı: CHP'ye katılın
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Çin neyin peşinde! Herkesi yakın markaja aldı
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi