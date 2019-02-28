Muğla’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Ocak ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan

Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 11,4 azaldı.

Ocak ayında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 27’nci il olurken, ithalatta ise 30’uncu sırada yer aldı.

Muğla’dan, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 5 milyon 433 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan’ı sırasıyla 3 milyon 508 bin dolar ile ABD ve 3 milyon 439 bin dolar ile Almanya izledi.

Muğla’ya, 2019 yılı Ocak ayında en fazla ithalat yapan ülke ise Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti. Güney Afrika Cumhuriyeti’ni sırasıyla 2 milyon 821 bin dolar ile Norveç ve 2 milyon 40 bin dolar ile Moritanya izledi.

TÜİK tarafından verilen bilgiye göre Ocak ayında Muğla’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar” (24 milyon 364 bin dolar) oldu. Bu fasılı sırasıyla “Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya” (4 milyon 701 bin dolar) ve “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” (3 milyon 10 bin dolar) fasılları izledi.

Muğla’da ithalatı en yüksek fasıl ise, ‘‘Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler” (7 milyon 721 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar” (3 milyon 844 bin dolar) ve “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (448 bin dolar) fasılları izledi.