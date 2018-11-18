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Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve Felsefe öğretmeni S.Y., 23 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

18 Kasım 2018 Pazar 16:12
Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı

MEMUR-SEN Konfederasyonu'na bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)Muğla Şube Başkan Yardımcısı ve felsefe öğretmeni S.Y. (53), 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alındı.

Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni olan, Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkan Yardımcısı S.Y. hakkında, iki hafta önce, öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla çok sayıda veli tarafından şikayet dilekçesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün durumu bildirmesi üzerine Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından evli, 2 çocuk babası, 25 yıllık öğretmen S.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.

Çeşitli tarihlerde 23 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen S.Y., hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 13 Kasım'da açığa alındı.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 16:12
  1. Memur-Sen Konfederasyonu
  2. Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen)
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