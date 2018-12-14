Muğla'da hırsızlık operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas, Datça ve Yatağan ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yedi adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 10 ruhsatsız av tüfeği, 272 dolu av fişeği, 3 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 28 kuru sıkı tabanca fişeği, 21 cep telefonu, oto teybi, dalgıç su pompası, balyoz, 4 demir ve kablo kesme makası, darbeli matkap, 20 metre elektrik kablosu, 3 motorlu ağaç testeresi, 3 kaynak makinesi ve oksijenli demir kesme işinde kullanılan takım ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen 12 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.