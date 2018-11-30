Muğla'da hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'da hasta taşıyan ambulans ile pikap çarpıştı: 4 yaralı30 Kasım 2018 Cuma 21:59
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile pikapın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Öztopal yönetimindeki 48 EJ 283 plakalı ambulans, Bodrum'dan Muğla'ya hasta götürürken, Menteşe ilçesi Dirgeme Kavşağı'nda Selahattin Karataş idaresindeki 48 P 6920 plakalı pikap ile çarpıştı.
Kazada devrilen ambulansın sürücüsü Öztapal, araçtaki hemşireler Duygu Uçan Karakuş ve Şafak Akal ile hasta Fatma Özaraz yaralandı.
Yaralılar, başka ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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