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Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiinde meydana gelen göçükte kayaların altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:48
Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiinde meydana gelen göçükte kayaların altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Sarıkaya Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen göçük sonrası ekipler kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşık 11 saattir göçük altında bulunan iki kişiye ulaşılmaya çalışılırken, yakınlarının da umutlu bekleyişi devam ediyor. Kızılay bölgede çadır kurarken, jandarma ekipleri de bölgede bekleyenlerin soğuk havadan etkilenmemesi için ateş yaktı.


Göçük altında kalan kepçe operatörü Engin Tutuk’un kardeşi Kenan Tutuk, bir umutla beklemeye devam ettiklerini belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Kenan Tutuk, “Bugün sabah iki kişinin aşağıya gönderildiğini fakat operatörlerin göçme tehlikesi sebebiyle aşağıya inmediklerini, ondan sonra abim ve arkadaşının aşağıya gönderildiğini az önce öğrendim. Şu anda hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ve ikisinin de AFAD tarafından öldüğü tahmin ediliyor. Bu kazı alanının kaçak olduğu söylendi. Ben burada bunları gören iş güvenliği uzmanı yok mu diye sordum. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Bundan kim sorumluysa adaletin yerine getirilerek, gerekli cezanın verilmesini istiyorum. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Bende şu an hala abimi bekliyorum. Şu anda hala bir haber yok, büyük ihtimalle öldüğü söylenildi.Şuanda beklemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:48
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