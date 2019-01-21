Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu Düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar alması üzerine harekete geçti. Ekipler, fiziki takip sonucu, yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmeni otelden alarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Suriye uyruklu A.K. ile T.K, S.B, H.G, Y.G, K.K, A.C, T.Ş. ve M.M'yi Ortakent-Yahşi sahilinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K. ve T.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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