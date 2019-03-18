Muğla'da fuhuş operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışındaki yabancı uyruklu kadınları Muğla'ya getirerek, fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla M.H, M.Y, A.S, A.Ç. ve Ü.A'yı gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.H. isimli yabancı uyruklu kadının yurt dışından getirilecek yabancı kadınlarla irtibata geçtiği, M.Y'nin ise Türkiye'ye girişini sağladığı kadınları Muğla'ya getirerek fuhuş yaptırdığı, diğer üç şüphelinin ise fuhşa aracı oldukları ve yer temin ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.



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