Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
Operasyonda Jandarma, Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 4 muvazzaf asker ile iki sivil gözaltına alındı08 Ocak 2019 Salı 10:33
MUĞLA (AA) - Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 muvazzaf asker ile iki sivil yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma, Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları emrinde aktif görevde bulunan 4 muvazzaf asker ile 2 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla ve ilçelerinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalananlar arasındaki iki sivilin ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
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