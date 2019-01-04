Muğla'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde telefonda kendisini savcı olarak tanıttığı kadını, FETÖ bahanesiyle dolandırarak para aldığı öne sürülen 2'si Suriyeli 4 zanlı tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'nde yaşayan N.K'yi telefonla arayan kişi, kendisini savcı olarak tanıttı. N.K'ye banka hesabının FETÖ'nün eline geçtiğini, kızının da bu işe karıştığını söyleyen kişiler sorunun çözülmesi için 150 bin lira aldı.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan N.K, polise başvurdu. N.K'yi aramaya devam eden şüpheliler, tekrar para almaya geldiği sırada Harun Reşit B. ile Ahmet B. kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin yakalanmasından sonra N.K'yi yine arayan Suriyeli Mohammed A. ve Murat K. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, tutuklandı.