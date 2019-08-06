0553 313 94 23

Muğla’da engelsiz plajlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri için başlattığı ‘Engelsiz Plaj’ projesi genişleyerek devam ediyor.

06 Ağustos 2019 Salı 17:53
Muğla’da engelsiz plajlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde yaşayan ya da tatil için kente gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denize girebilmeleri için başlattığı ‘Engelsiz Plaj’ projesi genişleyerek devam ediyor. Muğla genelinde daha önce 7 ilçede 14 Engelsiz Plajı bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi’nde de ‘Engelsiz Plaj’ projesini hayata geçirerek sayıyı 15’e çıkardı.


Engelsiz Plajlar ile deniz keyfi engel olmaktan çıkıyor


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Plajlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tatil için Muğla sahillerine gelen yurttaşlar tarafından takdir topluyor. Şu ana kadar Muğla genelinde 15 plajda Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konan engelsiz plajlarda yürüyüş platformları, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli yurttaşlar, aileleriyle birlikte denizin keyfini engel olmadan doyasıya çıkarıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi engelli yurttaşları sahillere engelli nakil araçları ile taşıyor.


Engelli bireyler güvenle denize giriyor


Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi ile engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dahil olabilmelerini hedefliyor. Bu nedenle Engelsiz Plajlar tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Engelsiz Plajlar sayesinde çocuklarının güvenle denize girmesini sağlayan aileler, rahat bir nefes alıyor.


Muğla genelinde Engelsiz Plaj sayısı 15’e çıktı


1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da engelli bireyler için bugüne kadar 14 Engelsiz Plaj oluşturuldu. 7 ilçede 14 Engelsiz Plaj oluşturan Muğla Büyükşehir Belediyesi, son olarak Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi’nde Engelsiz Plaj projesini hayata geçirerek sayıyı 15’e çıkardı. 7 farklı ilçede bulunan 15 Engelsiz Plajlar şunlar;


Fethiye İnlice Halk Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Dalaman Sarsala Plajı, Ortaca SARÇED Plajı, Datça Palamutbükü Halk Plajı, Datça Hayıtbükü Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Datça Kumluk Plajı, Ula Akyaka Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis Halk Plajı ve Bodrum Bitez Halk Plajı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme
    1. Erdoğan'dan Külliye'de önemli görüşme
    2. Hakkari'de terör operasyonu
    3. Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi..
    4. Talim Terbiye Kurulu Başkanı görevden..
    5. Pinto yeniden MKE Ankaragücü'nde
    6. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç,..
    7. Bilecikspor, Ahmet Uzun ile yeniden..
    8. Aydın'da zeytinlik alanda yangın
    9. Karaman'da firariFETÖ şüphelisi..
    10. Kızılay’dan Kırşehir’de kurban bağış..
    11. Ulaştırma Bakanlığından “İstanbul..
    12. Koza İpek davasında istenen cezalar..
    13. Galatasaray’a Ankara’da coşkulu..
    14. Manisa'da trafik kazası: 16 yaralı
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    16. Kızılay, kurban kampanyasını..
    17. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    18. Yavru köpekleri aracıyla ezip kaçan..
    19. Koza İpek Holding davasında flaş..
    20. Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte..
    21. AK Parti MYK toplandı
    22. İsrail'den Batı Şeria'da 2 bin 300..
    23. Karaman’da ByLock’tan aranan zanlı..
    24. 58 saniyede 8 köfte yemek için..
    25. Kadın kılığına giren çete lideriyle..
    26. Borsa günü yükselişle tamamladı
    27. Victor Ruiz İstanbul’da
    28. Çorlu TSO’dan mesleki eğitime destek
    29. Yaz Kur’an kursu öğrencileri için..
    30. Pamuk tarlasında 500 kök kenevir..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak