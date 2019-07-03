Muğla’da engelliler için 9 ilçeye 14 engelsiz plaj

1480 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahipMuğla’da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından plajlarda düzenlemeler yapılıyor. Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi için devam eden “Engelsiz Plaj” projesi devam ediyor.

Muğla genelinde 9 farklı ilçede 14 engelsiz plaj bulunurken, kısa süre sonra Datça Kumluk plajının da engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor. Özel plajda fiziksel bireylerin denizle buluşmasını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar ve özel soyunma kabinleri ücretsiz olarak kullanılabilirken, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girmesi sağlanıyor.

9 farklı ilçede bulunan 14 engelsiz plajlar şöyle: Bodrum Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Turgutreis Halk Plajı, Dalaman Sarsal Halk Plajı, Dalaman Kayacık Halk Plajı, Datça Taşlıca Halk Plajı, Datça Karaincir Plajı, Datça Hastaneönü Halk Plajı, Fethiye Aksazlar Plajı, Köyceğiz Ekincik Plajı, Marmaris Hisarönü Halk Plajı, Milas Güllük Halk Plajı, Milas Ören Halk Plajı, Ortaca Sarçed Plajı, Ula Akyaka Halk Plajı.