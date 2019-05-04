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Muğla’da Emel Sayın rüzgarı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Emel Sayın’ın Ses Verdiği Şarkılar” konserine onur konuğu olarak katılan usta sanatçı Emel Sayın, hayranlarını büyüledi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:40
Muğla’da Emel Sayın rüzgarı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ile Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Emel Sayın’ın Ses Verdiği Şarkılar” konserine onur konuğu olarak katılan usta sanatçı Emel Sayın, hayranlarını büyüledi.


Ankara Devlet Halk Müziği Korusu Sanatçısı Hayrettin Süzer’in misafir sanatçı olarak yer aldığı konsere katılım yoğun oldu. Yer bulamayan sanatseverler, konseri merdivenlerde izledi.


Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Demet Doğruöz’ün şefliğindeki Türk Sanat Müziği Korosu, “Susamış Topraklar Gibi Gönüller”, “Mihrabım Diyerek”, “Dün Göztepe’nin Neş’eli Bir Âlemi Vardı”, “Kalamış” ve “Eller Eller” gibi eserler başta olmak üzere, Emel Sayın’ın hayat verdiği, hafızalara kazınan ve en sevilen şarkıları müzikseverler ile buluşturdu.


Emel Sayın’ın ses verdiği parçaların ardından, büyük halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun torunu Ankara Devlet Halk Müziği Korosu Sanatçısı Hayrettin Süzer, “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü seslendirdi.


Türk Sanat Müziği Korosu’nun ardından sahneye çıkan usta ses Emel Sayın, “Yıllardır sahnelerde olmama rağmen çok heyecanlıyım.Beni Üniversitenize davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.Bugün seslendirdiğiniz parçalar ile ömrüm gözlerimin önünden geçti. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ardından “Duydum Ki Unutmuşsun”, “Çile Bülbülüm Çile” ve “Mavi Boncuk”parçalarını seslendiren büyük sanatçı Emel Sayın, sesi ve güzelliği ile dinleyenleri kendine hayran bıraktı.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, konserin ardından Emel Sayın’a teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:40
  1. sanat
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