Muğla'da eğitime kar engeli

Muğla'da eğitime kar engeli16 Ocak 2019 Çarşamba 00:50
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.
Belediye ekipleri ilçede kar kürüme çalışması yürütüyor.
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ekiplerin yoğun çaba göstererek yolları ulaşıma açmaya çalıştıklarını ifade etti.
Demir, çalışmaların sabaha kadar süreceğini kaydetti.
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