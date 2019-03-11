Muğla’da EAH’tailk anjiyo

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan Anjiyo ünitesinde ilk Anjiyolar gerçekleştirildi. İşlem yapılan 3 hastanın ikisine koroner by-pss kararı alınırken, bir hastaya hem anjiyo hem de stend uygulandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Ocak ayında teslimi yapılan Anjiyo ünitesi açıldı. İlk olarak 3 hastanın Anjiyo olduğu günde Ak Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’den oluşan heyet Üniversite Hastanesi’ne geldi. Heyet Anjiyo olan ve stend takılan Süleyman Şahin Erkaya’yı ziyaret etti.

Süleyman Şahin Erkaya, operasyonun başarılı geçtiğini söyleyerek Anjiyo merkezini Muğla’ya kazandıran yetkililere teşekkür etti. Erkaya, Muğla’da yapılan bu çalışmalar dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’na yazılı olarak teşekkür edeceğini de söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ümit Başar Semiz yaptığı açıklamada,"Muğla’mızın çok özlem çektiği Anjiyo merkezimizi eski binamızın şartlarının uygun olmadığı gerekçesiyle açamamıştık. Sağlık Bakanlığımızla iletişimimiz sürekli devam ediyordu. Muğla’da yapılan çalışmalar neticesinde bir değil 2 Anjiyo merkezimizi faaliyette göreceğiz. Bugün ilk cihazımızın kurulumunu yaparak hastalarımızı kabul ettik. Hocalarımız bugün sağolsunlar cesaretli bir şekilde hastalarımızı aldılar. Hastamıza hem Anjiyo yapıldı, hem de stend takıldı. Hastamız gayet iyi şuan. Yataklarında dinleniyorlar. Biz bu süre zarfında eğitim faaliyetlerimizi tamamladık. Hem erişkin kalp hastalarının, hem çocuk kalp hastalarının, kalp hastaları dışında beyin damarlarında sorun yaşayan hastalarımızla ilgili olarak girişimsel işlemleri, ayrıca bütün vücuttaki diğer organlarla ilgili damarsal patolojilerin girişimsel işlemlerin yapılabilmesi için bir altyapı hazırlığındayız. İnşallah bunlar çok kısa süre içinde faaliyete geçecek. Sağlık personeli açısından çok yetişmiş, gerçekten Türkiye çapında alanlarında deneyimli hocalarımız var. İnşallah halkımıza bu merkezlerimiz şifa olur" dedi.

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, “Uzun süredir mücadelesini verdiğimiz anjiyo merkezimiz ile ilgili ilk anjiyolarımızı aldık. Yapılan anjiyolar başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla’nın bir büyük eksiğini daha giderdiklerini belirterek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanemiz modern binaya kavuştuktan sonra özellikle anjiyo konusunda yaşanan eksiği Sağlık bakanımız ile görüştük. Bakanımızın oluru ve Muğla Milletvekilleri olarak bizlerin girişimi ile Anjiyo Ünitesi çok kısa bir zaman diliminde hastanemize kazandırıldı. Bugün ilk anjiyo yapılan hastamızı ziyaret ettik. Artık bundan sonra bu tür vakalarda hastalarımız Muğla dışına gitmeyecek. Aksine diğer illerden Muğla’ya gelecek” dedi.

Ardından Anjiyo Merkezi gezilerek, yetkililere yapılan çalışmalar anlatıldı.