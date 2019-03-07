Muğla'da dolandırıcılık operasyonu 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan zanlı sahte kimlikle yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve polis ekiplerince sahte kimlikle yakalanan zanlı tutuklandı. Bodrum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 45 il ve ilçede 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunan B.D'nin Bodrum'da bulunduğunu belirledi. Konacık Mahallesi'nde bir iş yerinde olduğu belirlenen şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde başkasına ait sahte kimlik ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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