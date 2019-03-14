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Muğla’da dolandırdı, Aydın’da yakalandı

Muğla’da telefon ile dolandırıcılık olayına karışan şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak takip ettiği şüpheli Aydın otogarında kıskıvrak yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 15:29
Muğla’da dolandırdı, Aydın’da yakalandı

Muğla’da telefon ile dolandırıcılık olayına karışan şüpheli, Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak takip ettiği şüpheli Aydın otogarında kıskıvrak yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezinde yalnız yaşayan emekli bir öğretmeni kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, emekli öğretmenin adının kuyumcu soygununa karıştığı belirterek para istedi. Adının temize çıkması için para talep eden şüpheliler, 11 bin 700 TL para alarak kayıplara karıştı. Yapılan şikayet sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile dolandırıcılar hakkında araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelilerin Aydın’a hareket ettiğini tespit etti.


Asayiş şube Müdürlüğünde oluşturulan özel ekip tarafından açık kimlikleri tespit edilen şüphelilerin takibi sonrası 26 yaşındaki İ.H.E. isimli şüpheli Aydın Otogarında gözaltına alındı. İ.H.E. ile birlikte hareket eden üç kişinin daha bulunduğu, bu şüphelilerin de açık kimliklerinin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.


Gözaltına alınan şüpheli İ.H.E.’nin daha önce de aynı suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:29
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