Muğla'da denize giren genç boğuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu. Yakınları ile Akyaka Mahallesi'ndeki sahilden denize giren Dinçay İlhan, bir süre sonra suda gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ve bir dalış timi, bir süre sonra İlhan'ın cansız bedenini denizin dibinden çıkardı. Cenazesi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilen Dinçay İlhan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

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