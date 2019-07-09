Muğla’da çöplük yangını Muğla’nın Milas ilçesi turistik Ören mahallesinde gece saatlerinde başlayan çöp, moloz ve zeytinlik yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı.

Muğla’nın Milas ilçesi turistik Ören mahallesinde gece saatlerinde başlayan çöp, moloz ve zeytinlik yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı.

Ören Mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında çöplük ve molozların bulunduğu alanda yangın başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çöp, moloz, anız ve zeytinlik alanda başlayan yangına ekiplerin gece boyunca müdahale etti.

Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

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