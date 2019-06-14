0553 313 94 23

Muğla'da çocuğa şiddet iddiası

Datça ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı- Yüzünde morluklar oluşan çocuk, koruma altına alındı

14 Haziran 2019 Cuma 16:39
Muğla'da çocuğa şiddet iddiası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki çocuğuna fiziksel şiddet uyguladığı iddia edilen annesi ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, bir kadının çocuğunu erkek arkadaşıyla birlikte dövüp tek başına bir eve kilitlediği ihbarı üzerine adrese gitti.

Muhtar Ermiş ve beraberindekiler, ağlama sesi duydukları evin kapısının üzerindeki anahtarı açıp içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış halde ağlarken bulunan 3 yaşındaki B.T, muhtarlığa götürüldü.

Burada sakinleştirilen çocuk, daha sonra jandarma ekiplerince Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı öne sürülen ve bir otelde bulaşıkçılık yaptığı belirlenen annesi Ayşe K. ile iki yıldır birlikte yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı Erdal D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan B.T'nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı bir sığınmaevinde koruma altına alındığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:39
  1. çocuk
  2. Datça
  3. Muğla
  4. Şiddet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapalıçarşı'da altın
    1. Kapalıçarşı'da altın
    2. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul..
    3. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban..
    4. Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara..
    5. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    6. “Mobbing” tüm yönleriyle ele alındı
    7. İlk mahsul Beyaz Altın Mahallesi’nden
    8. Haymana’da model uçak keyfi
    9. Hak - İş Onursal Başkanı Salim..
    10. Çeşme Gümrüğü’nde sahte pasaportla..
    11. Tosya’da karne heyecanı yaşandı
    12. Sivas’ta kaplıcalar için otobüs..
    13. Kocaeli’de 12 FETÖ şüphelisinden 2’si..
    14. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    15. Çorlu’da torbacı operasyonu
    16. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    17. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    18. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    19. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    20. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...