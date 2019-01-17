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Muğla'da cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı

17 Ocak 2019 Perşembe 00:49
Muğla'da cezaevi firarisi 3 kişi yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi 3 kişi saklandıkları evde yakalandı.

Seydikemer İlçe Jandarma, Seki Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Araçtaki kişilerin Fethiye ilçesi Yeni Mahalle'de bir eve girmesi üzerine polisten destek isteyen ekipler, şüphelilerin evden çıkmaları için uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine ekipler eve girdi.

Gözaltına alınan Osman D'nin 10, Sadettin U. ile Mustafa F'nin ise 5'er ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarileri olduğu belirlendi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, Osman D'nin Seydikemer ilçesinde işlenen faili meçhul cinayetlerin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 00:49
  1. cezaevi firarisi
  2. Fethiye
  3. Muğla
  4. Seydikemer

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